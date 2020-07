Por ser su primer acercamiento con una empresa trasnacional, la intérprete de La Mexicana (canción a dueto con Paty Cantú) buscó colaboraciones de primera, así como también lograr un sonido y letras que puedan emocionar a cualquier persona, no sólo a quienes gustan del género.

De joven yo estaba enfocada en lo mío, en el rap. Pero de repente, llegó mi bendición (su hijo) a mi vida y la verdad es que ahora tengo mi propia familia, muy bonita, y la he disfrutado mucho , comentó vía telefónica desde Guadalajara.

La rapera, quien goza de más de 10 años en la escena del hip hop nacional, comentó que el video fue grabado hace dos semanas, por lo que las medidas de prevención antes el Covid-19 fue-ron obligatorias.

“El video lo grabamos en la ciudad de Guadalajara. La gente que estaba con las cámaras, al igual que el director, traía sus cubrebocas y su gel antibacterial. Nosotros nos lo quitábamos al momento de grabar las escenas.

Teníamos el tapete que desinfecta los zapatos y más. La verdad es que todo estuvo muy bien cuidado, muy bien protegido. Me dio un poco de temor, más porque tengo un bebé, pero siempre me cuido mucho, trato de cumplir todas las medidas posibles , explicó.

Uno de los temas comunes en el rap mexicano es la violencia. Consciente de ello, Hispana no le da la vuelta, al contrario, lo expone como crítica a una situación que pone en peligro a cualquiera.

“Mis letras son más fuertes a partir de mi maternidad. De por sí antes sacaba mucho las uñas y, cuando estuve haciendo Mujer de Fuego y viviendo a la par mi embarazo, se ve más poder que antes.