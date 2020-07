“Comenté con algunos compañeros que de por sí los cambios del año pasado eran complicados, incluso muchos árbitros no se sabían las reglas, y ahora con estos ¡híjole!, pues habrá más polémica por el tema del penal, del hombro, del portero, pero me inquieta más lo que vimos en el minitorneo que ganó Cruz Azul, porque ¡nadie extrañó al videoarbitraje (VAR)!

Son dictados de la International Board y no queda sino acatar. Ahora se podrá tocar el balón con el hombro, se permitirán cinco relevos en cada partido, habrá manos involuntarias que sí se sancionarán y otras que no, entre los cambios. “Súmele a éstas las modificaciones del torneo anterior… Se verá totalmente otra manera de arbitrar. Los silbantes deben asimilar de inmediato toda esa información”, dijo.

Las modificaciones al reglamento que deberán aplicar los árbitros desde el inicio del torneo Guardianes 2020 es una presión extra para todos ellos; en cambio, los beneficios fueron para unos cuantos, pues durante la pandemia hubo apoyos económicos para quienes pitan en el máximo circuito y en lo que fue el Ascenso, no obstante, los de Segunda y Tercera División no recibieron nada, están muy afectados , señaló el ex nazareno Francisco Chacón.

“Brizio dijo hace dos años que esa herramienta se iba a utilizar una vez cada tres partidos –como ocurre en Europa–, pero en México se ocupa tres veces en un partido, ¡al revés!” Recordó que el VAR no es obligatorio, en El Salvador, Honduras y Nicaragua, donde no existe poderío económico, no se tiene y no pasa nada .

Para aligerar las tareas de los árbitros, agregó: “Ojalá los comisarios se involucren y vigilen el protocolo sanitario. Que todos –técnicos y jugadores– se concienticen. Vimos irregularidades en el minitorneo y pues no son niños chiquitos para estar atrás de ellos, cada uno debe ser responsable en este momento tan complicado”.

Precisó que la ayuda que recibieron los de Primera División y el ex Circuito de Plata “alcanza para medio vivir, porque el ingreso fuerte se obtiene por partido, y al no haber… Los más afectados son los de Segunda y Tercera. Entre los árbitros las percepciones se redujeron 80 por ciento. Eso es grave”, lamentó.