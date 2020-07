Periódico La Jornada

Martes 21 de julio de 2020, p. 6

China reabrió este lunes sus 70 mil cines de forma precavida, con boletos vendidos en línea solamente, distancia entre las butacas y prohibidos las palomitas, pese a que la epidemia del nuevo coronavirus parece controlada en su territorio. El director de una de las salas aseguró haber recibido numerosas llamadas de clientes impacientes de poder volver a sentir la felicidad que aportan las películas . Uno de los primeros espectadores en regresar a una sala oscura, un joven de 25 años, dijo a Afp: Hace más de seis meses que no he visto una cinta en el cine, así que no dudó en tomarse el día libre para acudir a este lugar, en gran parte vacío.