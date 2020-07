El encuentro, que confirmó su celebración en un año negro marcado por la pandemia de coronavirus, que obligó a cancelar importantes actos culturales en el mundo, no precisó si las dos artistas asistirán personalmente a la ceremonia de premiación en el Lido veneciano.

Swinton es reconocida como una de las intérpretes más originales e intensas , subrayó Barbera. Destacó su personalidad exigente y excéntrica y su capacidad de pasar del cine de autor más radical a las grandes producciones de Hollywood, sin renunciar a su inagotable necesidad de dar vida a personajes inclasificables y poco comunes .

Por su parte, la representante de la nueva ola del cine de Hong Kong, de 73 años, conocida por su semiautobiográfica The Song of Exile (1990), expresó sentirse sin palabras por el premio y deseó que todo el mundo mejore pronto, de manera que todos puedan sentirse felices como me siento yo ahora .

La cineasta ha sido una de las primeras artistas que ha mezclado material documental y cine de ficción, sin abandonar la visión del autor , dijo Barbera.