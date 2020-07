Ap

Periódico La Jornada

Martes 14 de julio de 2020, p. 7

Los Ángeles., La actriz Kelly Preston, quien hizo desde papeles cómicos hasta dramáticos junto a Tom Cruise, en Jerry Maguire, y con Arnold Schwarzenegger en Gemelos, falleció el domingo, dijo en Instagram John Travolta, quien fue su esposo 28 años. Con mucho pesar les informo que mi hermosa esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años contra el cáncer de mama.

Me siento conmocionada con esta triste noticia , dijo Maria Shriver en Twitter. Kelly fue un alma brillante y cariñosa, una actriz talentosa, así como una mamá y esposa amorosa .

Preston tuvo una larga trayectoria en el cine y la televisión. Protagonizó For the Love of the Game (Por amor) con Kevin Costner en 1999. En 2003 actuó en Lo que una chica quiere.

Preston y Travolta se casaron en una ceremonia en París en 1991, a medianoche, cuando esperaban a su primer hijo, Jett. Se conocieron rodando Los expertos, en 1988. Su última película juntos fue El jefe de la mafia: Gotti, en 2018, en la que Travolta interpretaba a John Gotti y Preston a la esposa del jefe mafioso.