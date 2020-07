La presión que se crea desde antes con la afición y los comentaristas puede condicionar explica el Conejo; “si eres muy frágil no sólo te amargan el día, sino que puede repercutir en tu actuación durante el partido. Yo recuerdo momentos muy duros al inicio, cuando tocaba la pelota me gritaban ‘gol’ y yo decía ‘¿por qué me dicen eso?’ O cuando fui titular en el Mundial de Sudáfrica y todos pedían a Memo Ochoa, llegué con demasiada presión, sabía que no podía equivocarme por lo mismo”.

Lo que ocurrió con el Pollo Saldívar es común para quien elige la posición bajo el arco. Una temporada mala o un error en un partido simbólico o crucial puede representar un estigma difícil de borrar.