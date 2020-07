René A. López

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 5 de julio de 2020, p. 27

Villahermosa, Tab., Elementos de la Fiscalía General del estado (FGE) detuvieron a Juan José Martínez Pérez, ex director del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, por ejercicio indebido de funciones y atribuciones en agravio de esa institución y del gobierno de Tabasco. En entrevista con medios, el gobernador Adán Augusto López Hernández informó que el viernes fue arrestado el ex subdirector de Obras Públicas en el gobierno del perredista Arturo Núñez Jiménez, pero indicó que aunque conoce los detalles del tema no podía ampliar la información para no entorpecer el debido proceso del caso.

En la actualidad Martínez Pérez preside el Consejo Político Estatal del PRD. Al también ex diputado local se le habría investigado por nexos con la llamada estafa maestra, según publicaron en esta entidad distintos medios.