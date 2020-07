Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Domingo 5 de julio de 2020, p. 28

Con el fin de semana se incrementó la actividad en zonas restauranteras, donde si bien la mayoría de establecimientos cumplió con las medidas de seguridad sanitaria, hubo los que excedieron la ocupación –no mayor a cuatro personas por mesa–, lo que generó descontento entre quienes se han ceñido a las disposiciones gubernamentales.

Las mayores quejas se originaron en la Zona Rosa, donde parejas y grupos de amigos llegaron a divertirse sin temor al contagio; en algunos negocios no se guardó la sana distancia y se permitió el consumo de cerveza sin alimentos, lo que tampoco está permitido.

Es un respiro para el gremio y más en esta zona, que ha recibido golpe tras golpe: la remodelación de las calles, después el sismo y ahora con el coronavirus; no podemos darnos el lujo de que nos vuelvan a cerrar, pero muchos no lo entienden y no jalan parejo , se quejó Jaime Valencia, propietario de Jalapeños Pop, ubicado en Génova 23.