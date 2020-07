Aunque parezca mentira, hace mucho que no llegaba tan relajada a una contienda , confiesa Estrella; relajada porque sólo estoy concentrada en mi preparación de boxeadora y no con las preocupaciones de empresaria .

Tengo que limpiar el local, colocar las sillas, estar pendiente de la taquilla y de los sueldos de los pugilistas , comenta.

En este momento de escasa actividad en diversos deportes, con pocas condiciones para producir funciones, La Chacala fue elegida para enfrentar a Nava. La principal preocupación de los peleadores esque escasearán las oportunidades.