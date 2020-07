Karla Torrijos

Luego de 20 años de vestir la camiseta de los Pumas de la UNAM, el portero Alfredo Saldívar se despidió ayer del equipo mediante un polémico mensaje publicado en sus redes sociales, toda vez que fue dirigido al verdadero aficionado del conjunto auriazul.

“Sólo a ellos quiero agradecer de todo corazón y con la mayor sinceridad posible el haber formado parte de 20 años en la institución. Vale la pena escribir mi agradecimiento y mis mejores deseos para ustedes y para la gente que quiere al club, que hace que funcione y que desea que le vaya bien cada segundo que pasa, no importa cómo, con quién, ni el camino.

No importa el sufrir o el gozar, así es la vida, así se quiere a un club. A Pumas se le quiere por lo que te enseña y lo que transmite desde que llegas a los 11 años, no por aquello te cuentan. Hoy termina mi ciclo en la institución y no puedo dejar de agradecer a cada persona con la que conviví durante estos años, y que forma y formó parte del club, gracias. Lo mejor para ti Pumas, ¡Goya! , escribió Saldívar en su cuenta de Instagram.

A su vez, la escuadra universitaria confirmó en sus redes sociales la baja de quien fuera su arquero titular en los pasados cuatro años, desde el torneo Clausura 2016.

“¡Han sido más de 20 años con nosotros, Cantera siempre será tu casa, Pollo!”, publicó el conjunto felino en su cuenta de Twitter, junto a una imagen de agradecimiento donde aparece Saldívar, quien debutó con los auriazules en el Apertura 2010, en un duelo ante Monterrey.

Cabe mencionar que en diversos partidos del torneo anterior (Clausura 2020), el guardameta salió abucheado de la cancha mientras la afición pedía su baja, pues nunca le perdonaron las fallas que tuvo contra el América y otras más que cometió durante el semestre.