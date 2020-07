Años después, en Washington, una activista puertorriqueña con un peinado afro espectacular, me echó ojitos. Sintiéndome un tigre, tuve la suerte de que otra compañera, tras observar el cuadro, me soplara bajito: Olvídate. Es la pareja de un pantera negra .

Puño en alto, les compré un ejemplar (25 centavos) con un billete de cinco dólares. Dije: Right on! Keep the change! Los negros tomaron el dinero, me husmearon de pies a cabeza, y arrojando con desdén el periódico a la banqueta, se doblaron de risa.

El 13 de septiembre de 1971, el alcalde de la Prisión Estatal de Nueva York en Attica, con pleno conocimiento del gobernador del estado, Nelson Rockefeller, ordenó a la policía estatal y a la Guardia Nacional atacar a los militantes negros reclusos y sus rehenes, un bloque de celdas (42 muertos).

En Carta a América , misiva que a mediados de los años sesenta el escritor James Baldwin (1924-87), envió inicialmente al New York Times y al Times (de Londres), y que ambos periódicos se negaron a publicar, leemos: “Jamás he conocido a un negro que no estuviera obsesionado con el ‘Black Power’”.

Agrega: “Todos los estadunidenses negros nacen en una sociedad que está decidida –repito: decidida– a que nunca aprendan la verdad acerca de sí mismos o de su sociedad”. Cosa que nuestro José Martí entrevió con 70 años de antelación:

Los negros están demasiado cansados de la esclavitud para entrar voluntariamente en la esclavitud de color. El hombre blanco, que por razón de su raza se cree superior al hombre negro, admite la idea de la raza y autoriza y provoca al racista negro ( Mi raza, Patria, Nueva York, 16 de abril de 1893).

A finales de 1976, visité la tumba de Martin Luther King en Birmingham (Alabama). En 1963, el pastor había dicho: He soñado que, un día, en las montañas rojas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos propietarios de esclavos se sentarán juntos frente a la misma mesa de fraternidad .

A 50 metros de allí, la tumba de Alberta Williams, su madre, asesinada en 1974 a tiros en una iglesia bautista, por un joven negro de 23 años que exclamó: ¡Todos los cristianos son mis enemigos!

Con una perspectiva de 50 años, las consignas sesentistas de negros y blancos estadunidenses pueden sonar a candidez, locura, ingenuidad política. Las belicosas: Crear uno, dos, tres Vietnam , Black Power , Patria o Muerte . Y las menos belicosas: Peace and love , We shall overcome , I have a dream …