a inesperada aparición en el ámbito colectivo de un conductor de las acciones, logística y diseño oficial para enfrentar la pandemia, ha sido acierto reconocible. Desde un inicio, el mismo Presidente públicamente se sometió a las reglas dictadas y dejó la operación completa a lo que llamó el imperio de la ciencia. Así, la representación del gabinete de salud se radicó en la voz del subsecretario Hugo López-Gatell (HLG). Este funcionario ha sido, desde el inicio, la figura dominante y con una bien ganada respetabilidad. Al mismo tiempo y casi de manera simultánea, desde la mediática cátedra opositora, empezó una decidida batalla por la credibilidad popular. Crucial disputa por el mando pandémico que sigue en boga después de varios meses. Está claro, según datos revelados, quién mantiene el liderazgo, tanto de la atención colectiva como del apoyo a la estrategia seguida y los métodos empleados para apoyar el combate al Covid-19. Ha sido el subsecretario López-Gatell, y con bastante diferencia de por medio, el centro conductor para atender las necesidades populares.

No tardó en aparecer, como refuerzo de los improvisados pero feroces críticos, una serie de figuras con sus yelmos ya bastante abollados por pasadas escaramuzas. Con presumidos pero tambaleantes prestigios volvieron a ocupar pantallas y micrófonos por doquier. Se adivinaba casi de inmediato la pretensión: primero, dividir la conducción restando confianza y, segundo, imponer al gobierno una línea de combate al Covid-19 apegada a sus creencias e intereses donde pudieran volver a oficiar. Fueron varios ex secretarios de Salud los más activos y profusos. En ellos se destaca la tendencia de favorecer la intromisión (sociedad) de los particulares y los acostumbrados negocios derivados.

¿Cómo es que López-Gatell se situó, casi de sopetón, en medio de la trifulca por el dominio del oído colectivo? En primer lugar porque, tal y como sucedió con cualquier otra acometida de cambio, la persistente crítica no está dispuesta a permitir ventaja alguna. Menos todavía en asuntos en que se involucran enormes responsabilidades, tribunas y recursos como en los asuntos de salud. Además, el cirujano López-Gatell (UNAM), especialista en epidemiología, exhibió, de salida, una imagen positiva y de versado dominio del tema. La articulada manera de, cotidianamente, expresar y enfrentar los múltiples recovecos de la gigantesca tarea lo puso enfrente de una temerosa audiencia, deseosa de orientación y tranquilidad. No podían, los consuetudinarios críticos, permitir que se les adelantara en solitario. De inmediato, se inició la persecución en caliente. Bien se puede decir que ha sido una verdadera cacería la padecida, a pie firme y en calma, por don Hugo. Los temas y circunstancias a combatir han sido variados, pero el propósito permanece en el fondo: minar su autoridad y, de ser posible, obligar al cambio de perspectiva, de logística y conductor. El serio pleito con el nocivo, impertinente y ubicuo virus, se transformó en una gigantesca operación que involucra a todos los ciudadanos de este país. Por tanto, es el amplio e ideal terreno para la disputa, no sólo para incidir en la gobernanza del actual régimen, sino también de marcar los modos, propósito y contenidos del modelo a seguir.