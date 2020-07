O

bvio, mas no tanto: es lo cualitativo y no lo cuantitativo lo decisivo a la hora de decidir qué es o no poesía. Sin embargo, por razones de análisis no podemos prescindir de lo segundo.

Y para no dejar aislados temas que hemos tocado en pasadas fechas, juguemos con cantidades y digamos que un haikú cabe nueve veces en un soneto y es casi la quinta parte (no lo es: casi) de una décima.

Una popular estrofa, más popular en España, su lugar de nacimiento, que entre nosotros, la seguidilla, siendo tan breve como es, rebasa a la estructura japonesa por siete sílabas. Ejemplo (conocidísimo) de seguidilla es: De domingo a domingo / te vengo a ver. / ¿Cuándo será domingo / para volver? : cuatro versos de siete y cinco sílabas. El haikú, como todos sabemos, es de tres: 5/7/5.