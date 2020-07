Mandel fue uno de los últimos grandes compositores que emergieron de la época previa al rocanrol, con una carrera que se remonta a la década de 1940 y que fue larga y diversa. Tocó trombón y trompeta con artistas de big band y jazz como Jimmy Dorsey y Count Basie y en los 50 pasó dos años arreglando música para el famoso programa de televisión de Sid Caesar Your Show of Shows. Colaboró en canciones con Johnny Mercer, Paul Williams y el dúo Alan y Marilyn Bergman. Los artistas que grabaron sus canciones fueron de Marvin Gaye a Stan Getz y Barbra Streisand.

Nueva York. Johnny Mandel, el compositor, arreglista y músico que trabajó en álbumes de Frank Sinatra, Natalie Cole y muchos más, y cuyos créditos incluyen The Shadow of Your Smile y el tema de la película y serie de televisión M*A*S*H, falleció el lunes a los 94 años.

No tengo un método o un estilo, y nunca quise uno , dijo Mandel en una entrevista en 2010 con el Fondo Nacional de las Artes de EU, que al año siguiente le otorgó el premio Jazz Masters a la trayectoria.

Como arreglista, Mandel trabajó con algunos de los mejores cantantes de su época. Cuando Sinatra lanzó en 1960 su propio sello, Reprise Records, eligió a Mandel para arreglar su primer álbum con él: Ring-a-Ding-Ding! A comienzos de los 90, Cole lo mencionó al ganar el Grammy por su éxito Unforgettable, que incluía duetos con grabaciones de su fallecido padre (y amigo de Sinatra), Nat King Cole.

Tony Bennett interpretó una versión memorable de The Shadow of Your Smile, tema de la película The Sandpiper (Almas en conflicto). La balada de Mandel y Paul Francis Webster ganó en 1966 el Grammy a la canción del año, superando a Yesterday de los Beatles, y recibió un Óscar a la mejor canción original.

Mandel también ayudó a crear las bandas sonoras de Being There (Un jardinero con suerte), I Want to Live! (La que no quería morir) y The Americanization of Emily (Nunca comprarás mi amor), y temas que incluyen la nominada al Óscar A Time for Love y al Globo de Oro Molly and Lawless John.

