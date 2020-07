▲ Cuando lo galardonaron por The 2000 Year Old Man In The Year 2000. Foto Afp

“El show de Van Dyke es probablemente el más emocionante de mis logros porque fue muy, muy personal”, dijo Reiner una vez.

Integró la pícara banda de estafadores en las películas Ocean’s Eleven (La gran estafa) protagonizadas por George Clooney y apareció en documentales que incluyen Broadway: Beyond the Golden Age e If You’re Not in the Obit, Eat Breakfast.

Dirigió películas como Oh, God! (¡Dios mío!), protagonizada por George Burns y John Denver; All of Me (Mi otra mitad), con Steve Martin y Lily Tomlin; y la comedia de 1970 Where’s Poppa? (¿Dónde está papá?). Estaba especialmente orgulloso de sus libros, entre ellos Enter Laughing, una novela autobiográfica llevada luego al cine y a Broadway; y las memorias My Anecdotal Life, publicadas en 2003, y el libro de 2013 I Remember Me.