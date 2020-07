El concierto de Rice también generó la reacción de algunas figuras de la música country. La cantante Kelsea Ballerini lo etiquetó en su tuit, diciéndole: “Imagina ser tan egoísta para poner la salud de miles de personas en riesgo, sin mencionar el posible efecto dominó, y ofrecer un concierto country NORMAL justo ahora. @ChaseRiceMusic, todos queremos (y necesitamos) hacer giras. Sólo que nos importan lo suficiente nuestros fans y familiares como para esperar”, reprochó.

Chase no es el único músico de country que ha dado conciertos durante la actual pandemia. Chris Janson, quien estuvo en Idaho la noche del sábado pasado, también había compartido imágenes de su presentación en redes sociales; sin embargo, eliminó ese mismo día las publicaciones.