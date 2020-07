De la Redacción

Leonardo Juárez, campeón mundial de taekwondo Poomsae, expresó sus preferencias sexuales el pasado sábado 28 de junio con motivo de la celebración del movimiento LGTB, frente a lo cual recibió una gran respuesta de la comunidad deportiva. “Desde que era niño sentí que había algo diferente en mí, algunas veces me sentí confundido, raro, tenía miedo a sentirme rechazado. Hoy puedo decir que mi familia nunca me soltó la mano, que mis amigos siempre han estado a mi lado, que me siento más fuerte y, sobre todo, soy un ser humano libre… soy igual a ti. Mi mejor combate fue cuando acepté quién era Leo Juárez”, expresó el atleta jalisciense de 21 años.