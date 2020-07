“Es bueno que haya regresado un equipo de futbol a Morelia, aunque me hubiera gustado más que fuera en la Primera División, no en esta Liga.

Lo lamentable es que se sale de una ciudad para llegar a otra. Zacatepec es un equipo de mucha tradición, había remodelado su estadio recientemente y pasa lo mismo de siempre, cambian lugares, sedes, sin importar que haya un arraigo importante; a mí no me parece bien, pero bueno, en el futbol de México esto es cada vez más normal, ya no me extraña tanto , señaló el ex timonel de Monarcas Morelia.

Consideró que las constantes modificaciones de los nombres y las sedes de los clubes mexicanos sólo demuestran que se está jugando con el sentir de la afición. Queremos que la gente vaya, apoye, se entusiasman con el equipo, empieza a haber cierta pasión por él y de repente, al otro año, o dos después, lo cambian de ciudad. Eso puede tener consecuencias serias, algún día la afición se va cansar .