En su momento, la juez señaló que no era dable conceder la medida cautelar solicitada, pues tal como se ha venido sosteniendo, sería afectar el interés social y contravenir disposiciones de orden público. Razón por la cual, este órgano jurisdiccional considera que debe privilegiarse la afectación al interés social y al orden público porque, como ya se mencionó, de concederse la suspensión en los términos solicitados por la parte quejosa, se generaría un mayor daño al orden público y al interés social, que el perjuicio que resentiría ésta de no obtener a su favor tal medida cautelar, siendo que la preservación del orden público e interés de la sociedad están por encima del interés particular que se pueda afectar .