L

a buena noticia para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y su coordinador de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas, es que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió por esta vez no aplicar medidas cautelares ante la denuncia de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), y de una diputada federal panista, por la difusión, en la conferencia matutina de prensa en Palacio Nacional, del documento que habla de un presunto Bloque Opositor Amplio (BOA).

El título dado a la nota oficial del INE sobre esa resolución, la 141, suena amable: Comisión de Quejas determina improcedencia de medidas cautelares contra el Presidente de la República y el coordinador general de Comunicación Social . Pero, en realidad, coloca a AMLO y a Ramírez Cuevas en una situación delicada, pues en esa comisión, por unanimidad de votos de sus tres integrantes (Claudia Zavala, Adriana Favela y Jaime Rivera) se consideró, desde una óptica preliminar, que los hechos denunciados pudieran resultar ilícitos por constituir propaganda gubernamental con contenido prohibido y proveniente de una fuente desconocida y aparentemente carente de autenticidad y validez, lo que pudiera afectar la equidad en la contienda y las preferencias ciudadanas .

Y de ahí se desprende la probable mala noticia para el político tabasqueño y su vocero oficial, pues, dadas las características y contexto del caso , dicha comisión del INE estima necesario “señalar que, si se realizan conductas posiblemente antijurídicas –como la advertida en este asunto–, continúan o se repiten en lo futuro entonces esta Comisión estará en condiciones de dictar las medidas preventivas que correspondan, incluso oficiosamente, a fin de garantizar la vigencia de los principios constitucionales sobre los que se desarrollan los procesos electorales”.

Los tres consejeros del INE también emitieron un pronunciamiento general, pero especial en cuanto a López Obrador y Ramírez Cuevas “‘(por ser los sujetos denunciados en este asunto), a fin de que, en todo tiempo, ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales’, recalcándoles ‘la prohibición de utilizar o aprovechar los canales o vías oficiales de comunicación para introducir cuestiones electorales’ y ‘de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no afectar la equidad en la contienda, así como el deber reforzado de cuidado para no difundir o presentar información que no cuente con un respaldo respecto de su origen o autenticidad’” (bit.ly/2zWGDnt).