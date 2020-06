De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 20 de junio de 2020, p. 5

“Soy Juan Carlos. Me dicen El Cubano, creo por lo güerito, no sé (risas), pero a lo mejor también por el sabor y la candela, como decimos. Soy vocalista, guitarrista y también tocamos el tres cubano y algunos otros instrumentos.”

Lo anterior nos lo dijo Juan Carlos López Almazán en una entrevista para presentar su nuevo disco, Raíces, en septiembre de 2019. Pero el pasado martes 16 de junio, en su muro, el grupo Salario Mínimo publicó: “Con el corazón destrozado con un gran dolor y con mi alma en ti, te amo Papi, a unos minutos de que ya no estás con nosotros. No sé cómo hablarte y recurro a esta pendejada a tratar de mitigar mi dolor. Cómo sentirme seguro, si ya no estás, escuchar tus consejos, tu alegría, tu humanidad, todo lo que soy eres tú. No encuentro consuelo y espero que mi corazón aguante. Te seguiremos hablando con la fuerza que nos das, te amamos. Buen viaje, papi. Salúdame a mis abuelos y primos que seguro te están recibiendo, Mi papi, mi hermano, mi confidente, mi cómplice, lo que soy. Mi cubano, ya nos encontraremos en la eternidad. Yayo, Carlos López”.

En aquella charla septembrina, al recordar los orígenes de la agrupación, Cubano (Ciudad de México, agosto 23 de 1957) detalló: “Damos como fecha 1976. Antes, en la familia ha existido una gran tradición musical: mi papá, mis tíos y la presencia de músicos de allá de la costa, Cacahuatepec, por ejemplo, y la práctica de los acentos en la costa chica de Guerrero. De ahí empieza a surgir todo este gusto por las chilenas, por los ritmos costeños, los boleros. Es una tradición que viene desde que éramos pequeños. Y aquí seguimos, con cambios, por supuesto, porque la música no es estática, va evolucionando, y nosotros hemos ido adoptando, desde el folclor latinoamericano, el son cubano, las plenas puertorriqueñas, la cumbia colombiana, el raggae, el ska.