i duda cabe: las manifestaciones motorizadas de los sorianitos no han hecho mella en el ánimo del presidente López Obrador. En la mañanera de ayer denunció que la empresa española de energía Iberdrola está detrás de una campaña en su contra a través del diario El País y otros medios. Recordó que el ex presidente Calderón fue empleado –después de terminar su encargo– de una subsidiaria de Iberdrola y la ex secretaria de Energía, Georgina Kessel, también cobra o ha cobrado en su nómina. Citó a Peña Nieto: tuvo su empresa favorita, OHL. Ya encarrerado, mencionó que el ex rey Juan Carlos –quien hubo de abdicar por una serie de escándalos financiero-sexuales– vergonzosamente fue declarado inocente por un tribunal hispano. Ni como discutir este punto: la familia real española está podrida en corrupción, inclusive el rey Felipe acaba de ser involucrado en un oscuro patrimonio que su padre (el abdicado) había puesto a su nombre; tuvo que desvincularse públicamente de cualquier relación. El tema de fondo es si el pueblo mexicano tiene derecho a ejercer su soberanía sobre sus recursos naturales, como dice la Constitución, o empresas extranjeras pueden imponer sus propios intereses.

Ombudsman social

Asunto: contagiado y sin medicinas

El martes 16 fui diagnosticado sospechoso de estar contagiado de Covid-19 en el Hospital General de Zona 27. Me piden aislamiento domiciliario y me recetan azitromicina y oseltamivir. El médico me informa que en el hospital no cuentan con esos medicamentos y que los solicite en mi Unidad Médica Familiar 11. Hoy 17 de junio en mi clínica me indican que no cuentan con esos medicamentos y ni un sustituto que me puedan facilitar, tampoco me pueden dar una receta para que los compre en una farmacia y que el hospital debe dármelos. La jefa de urgencias del HGZ 27 me informó que por protocolo ellos sólo dan la primera dosis pero al no contar con ellos, ni eso pueden hacer. Llamé a la línea de atención al derechohabiente del IMSS y me indicaron que no podían hacer nada. Acudo a ti para que por favor se pueda informar a la instancia correspondiente y evitar más muertes.

David Mendoza Lugo /CDMX

(verificado por teléfono)

R: Le enviaría tu mensaje directamente a Zoé Robledo pero resulta que también dio positivo; va a otra instancia eficaz.

Escribe Irma Baeza en Facebook: La peste negra, que acabó con casi 70 por ciento de la población de Europa duró siete años (1346-1353). La epidemia de viruela que terminó por hundir a México-Tenochtitlan duró cerca de un año (1520-1521). La gripe española, que mató a más de 50 millones de personas, duró dos años (1918-1920) ¿De verdad crees que en junio ya vas a poder retomar tu vida normal? #Quedateencasa.

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com