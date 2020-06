En 2019, el velocista estuvo a punto de no participar en el Mundial de Doha, donde conquistó dos medallas de oro, por incumplir tres veces (finalmente reducidas a dos) en menos de un año (6 junio 2018, 16 enero 2019 y 26 abril 2019) las normas antidopaje.

El atleta de 24 años corre el riesgo de ser inhabilitado y no poder participar en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, pues la sanción por tres faltas acumuladas es de dos años.

La noche del martes, el velocista anunció en Twitter que el 9 de diciembre de 2019 volvió a no estar disponible para un examen, pero lo achacó a un intento deliberado de sus responsables por hacerle fallar la prueba.

El año pasado, Coleman argumentó con éxito que la primera falta tenía que haber sido datada en el primer día del trimestre correspondiente (1º abril 2018), lo que situaba las tres faltas en un periodo más largo que los 12 meses establecidos.

Ahora, este nuevo incumplimiento del 9 de diciembre, asociado a los de enero y abril de 2019, supondrían la infracción del atleta.

El estadunidense, campeón mundial de 100 metros en Doha, con 9.76 segundos, afirmó que ha intentado apelar la infracción ante la AIU los pasados seis meses, sin éxito. Explicó que los controladores acudieron a su casa cuando él hacía compras de Navidad en un centro comercial vecino, lo que se puede comprobar en sus cuentas bancarias.

Hubiera estado más que preparado y disponible para un control si hubiera recibido una llamada telefónica , escribió, lamentando no haber sido informado de este control hasta el día siguiente , y no haber sido contactado por teléfono por el controlador que no lo encontró en casa.