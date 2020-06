Recalcó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estaba equivocada cuando aseguró que la transmisión del Covid-19 se daba nada más por medio de las gotas grandotas que se generan cuando se tose o estornuda, pero ya reconocen ahora que los aerosoles, los que no se ven, también influyen .

Para el especialista, el cubrebocas es una barrera efectiva en hasta 90 por ciento contra dichos aerosoles, de allí que su uso no sólo permite que una persona con Covid-19 no enferme a otra, sino que también evita que alguien sano se pueda contagiar.

La transmisión se debe a que contienen partículas similares a las PM 2.5, que si bien no se pueden detectar a simple vista, son lo suficientemente grandes para acarrear el virus .

Agregó que en el artículo Identificando la transmisión aérea como la ruta dominante para la propagación del Covid-19 , que escribió junto con otros investigadores y se publicó en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, de Estados Unidos, se documenta que el uso de dicho producto permitió controlar el número de contagios en China, mientras en Estados Unidos su utilización obligatoria ha hecho que se reduzca en 66 mil el número de contagios, y en Italia 78 mil.

Dijo que los cubrebocas sencillos de doble tela otorgan una buena protección a las personas, especialmente en los sistemas de transporte público como el Metro y Metrobús, donde es más difícil conservar la sana distancia.

Molina afirmó que es recomendable que el presidente Andrés Manuel López Obrador –y otros mandatarios como Donald Trump– utilice cubrebocas, especialmente cuando realiza giras de trabajo, pues además de protegerse pone el ejemplo a los ciudadanos sobre la importancia de su uso.