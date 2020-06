L

a música en vivo se rehúsa a callar y sigue abriendo brechas para replicar la experiencia de los conciertos, en una especie de realidad alterna, necia y entusiasta.

Una propuesta más, que relativamente pronto se verá materializada, si la epidemia lo permite, será el concepto de los Auto-conciertos , como se hizo en Alemania y Dinamarca (https://bit.ly/3hdiRo2) a fines de abril e inicios de mayo. En México, a partir de una apuesta de varias promotoras, como MH Music Live, Rock Show Entertainment, Switch it, Blu2 Entretenimiento, Capital Nation, entre otras, se pretende efectuar una serie de shows de asistencia en automóvil, a partir de agosto en el Foro Pegaso (Toluca, Estado de México), para contribuir a la reactivación económica de la industria del entretenimiento.

Se permitirá el acceso a dos mil autos (cuatro personas por unidad); el audio se transmitirá a través de una frecuencia asignada de FM, de alcance restringido, que se otorgará a quien compre sus boletos vía electrónica, tras ingresar al foro. Se cumplirá con todas las medidas de sanidad y distancia correspondien-tes, aseguran.

Pronto se darán a conocer en redes sociales los artistas que irán integrando esta serie. Por lo pronto, el primer concierto de este tipo será efectuado por la banda de metal-pop paródica mexicana Moderatto, el 7 de agosto. El escenario será central, circular (formato 360 grados ). Los boletos estarán a la venta a partir del 15 de junio en Ticketmaster.

Pero más allá del elenco, la propuesta divide: unos a favor, otros tajantemente en contra. Además de no ser una opción amiga-ble con el medio ambiente, deja muchas dudas: ¿qué tanto a la mera hora se respetará la sana distancia? ¿Permanecerá en los autos la gente o se va a bajar ya entrada en fiesta? ¿Cómo se controlará el consumo o ingreso clandestino, de bebidas alcohólicas? ¿Dicha revisión no hará eterno el acceso? ¿No se acabarán las baterías de los autos al tenerlos encendidos para escuchar la radio? ¿Acudir al baño hará que todo mundo deambule? Parecen preguntas simples, pero si no se hace correctamente, puede salirse de control. Ojalá conforme se acerque la fecha tengan respuestas (aún no las tienen, pues esto es inédito y aún están planeando las medidas), y se realice sin contratiempos y sin arriesgar la salud de los asistentes. Habrá que dar seguimiento a la respuesta previa del público.

Arte Sonoro. Jazz en Casa. Megadeth + Lamb of God. RHCP.

Viernes 12. 1. LAMC en línea. Como cada año desde 1999, se lleva a cabo la Latin Alternative Music Conference, encuentro de música generada por artistas independientes latinoamericanos y españoles, esta vez de forma virtual, de acceso libre. Usualmente desde el Central Park de Nueva York (conferencias, charlas y actos en vivo, con diálogos sobre esta escena, unida por el idioma español, en aras de generar enlaces con la industria internacional, en particular con la estadunidense), ahora es sólo la sede operativa, con transmisiones desde las casas de cada artista en su país. Buena oportunidad para conocer lo que se está haciendo en otras latitudes. Inició el martes, pero hoy y mañana también hay actividades: Viernes 12. Panel Financiamiento para Músicos y Compañías de Entretenimiento, con especialistas de diferentes instancias; 12 horas. Panel Salud Mental y Comunidad Creativa, presentado por Latin Grammys y MusiCares. Música con: Ana Tijoux, Carla Morrison, Kany García y Guaynaa; 13 horas. Más shows: The Mavericks, Centavrvs, 13:50 horas. Indie Showcases de artistas-propuesta, de 15 a 16:30 horas. Sábado 13. Celebración del Mes del Orgullo LGBTTTI; shows: Mabiland, Circo, Javiera Mena. 14 horas. Página de acceso, programación completa: www.latinalternative.com. 2. Let’s Go Crazy: Tributo a Prince, presentado por los premios Grammy, vía TNT-Go TV: https://www.tntgo.tv/#!/envivo, todo el día disponible desde las 0:30 horas. 3. Tim’s Twitter Listening Party, programa diario en torno a una banda cada día; anfitrión: Tim Burgess (The Charlatans UK); esta vez: Orchestal Manoeuvres in the Dark; 16 horas, aquí: https://timstwitterlisteningparty.com. 4. The Metal Stream of the Year: Megadeth y Lamb of God en conciertos inéditos (ejecutados en 2016 y 2020); también: Trivium e In Flames. 16 horas en: https://metaltouroftheyear.com. 5. Red Hot Chili Peppers en vivo en Lollapalooza 2006, vía TokinRecords. Acceso gratuito y privado desde su página de Facebook: https://bit.ly/37oq6Fq.