Respeto para la brigada médica cubana Henry Reeve en México

uando el Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve comenzó a enviar brigadas a decenas de países para combatir la pandemia del Covid-19, como parte de las políticas de solidaridad y cooperación que han caracterizado a Cuba desde 1959, el gobierno de Estados Unidos desplegó una campaña de calumnias para atacar esta noble labor que ha salvado innumerables vidas.

Hace algunas semanas arribó a México una de las brigadas para apoyar al sistema público de salud en la lucha contra la pandemia, tal y como lo hicieron cuando fue el terremoto de 2017. Bajo el mismo guion de matriz estadunidense, circula en medios de comunicación una campaña contra el personal de salud cubano, que ignora el prestigio internacional que tiene la medicina de esta nación hermana, expresada en los resultados que permitieron controlar la epidemia en la isla gracias a su sistema de salud y a los efectivos tratamientos con fármacos como Interferón alfa 2B, Itolizumab y Jusvinza. En Europa, por ejemplo, las brigadas han tenido un amplio reconocimiento, siendo nominadas desde Francia para el premio Nobel de la Paz.

El capítulo mexicano de la Red en Defensa de la Humanidad exige respeto para el trabajo de la brigada Henry Reeve en este crítico momento que atraviesa nuestro país. Su presencia, sin duda, refrenda la solidaridad como ternura de los pueblos.

Pablo González Casanova, Adalberto Santana, Alicia Castellanos, Ángela Sandoval, Ángel Guerra, Beatriz Stolowicz, Carlos Fazio, Darío Salinas Figueredo, Gilberto López y Rivas, Héctor Díaz Polanco, John Saxe Fernández, Jorge Veraza, José Enrique González Ruiz, José Francisco Gallardo, Josefina Morales, Katu Arkonada, Luis Hernández Navarro, Marco Velázquez, Miguel Álvarez, Nayar López, Polo Castellanos, Raúl Romero y Tatiana Coll

Ya todos lo saben, nosotros no

El Colectivo Morena Chilangos expresa que, a diferencia de lo que dice la canción de La Santanera La Boa: ya todos lo saben , en política no todo se sabe. Lo confirma el documento difundido Rescatemos a México Proyecto Boa, ya que no hay autoría ni firma, además de que la mayoría de los mencionados inmediatamente después de su difusión se desmarcó; se sabe y no se sabe. La dialéctica y la ley de la contradicción.

Los politólogos, comunicadores, especialistas de antaño, expresaban que para entender la política hay que saber leerla entre líneas: la moral es un árbol que da moras ; es el arte de comer sapos sin hacer gestos ; un político pobre es un pobre político , propio de los políticos de los gobiernos neoliberales.

El nuevo régimen de gobierno democrático tiene la firme convicción de erradicar esas prácticas nefastas a través de la transparencia; lo público es público, no hay nada que ocultar. El mandato ciudadano es irreversible.

¡Última llamada! El grave riesgo es el oportunismo interno de Morena (intereses facciosos de grupo o personales por encima del proyecto de la 4T y del cambio verdadero) que existe a raudales, tienen hegemonía la nomenclatura y burocracia del partido. Por fortuna ello no es suficiente, lo obvio es verdadero, quienes ganaron la elección fueron los votantes (más de 30 millones). Desde dentro y fuera de Morena convocamos a todas las formas y luchas sociales de mujeres y hombres progresistas, democráticos, de izquierda, revolucionarias, socialistas, comunistas, para enfrentar hasta vencer a los grupos derechistas, conservadores, golpistas, fascistas. Hoy como ayer (2018).