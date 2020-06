Décima campaña en F1

Checo Pérez, quien a sus 30 años está por iniciar su décima campaña de piloto de la máxima categoría del automovilismo, aseguró que sus expectativas para esta temporada son muy buenas , aunque estimó que ningún equipo llegará en buen nivel a las dos carreras de Austria (5 y 12 de julio), lo que probablemente consigan a partir de las siguientes dos fechas, programadas en agosto en Silverstone, sede de su equipo.

Del regreso de la Fórmula 1 con los efectos del Covid-19, consideró que va a ser algo difícil; esas dos semanas en Austria, la relación con el equipo va a ser fría, no nos podremos ni saludar .