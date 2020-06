Q

uerido amigo:

Saber de ti, de tus cosas y también contarte por teléfono o por mensajes todo lo que está sucediendo me representa un gran desahogo, pero no sabes lo que daría por hablarte en persona. En estos momentos no puedo hacerlo y quién sabe por cuánto tiempo más seguirá igual la situación.

Rosina y Natalia, que como te dije se quedaron conmigo a hacer guardia, están de acuerdo en que mientras el semáforo siga en rojo, no salgamos ni a la esquina. Es imposible dejar solas a nuestras residentes. Eran catorce. Quedan sólo nueve: las que no tienen parientes que puedan alojarlas. Hoy más que nunca, la Residencia es su casa y nosotras su familia.

II

Por más que tratamos de impedirlo, nuestras huéspedes se enteraron de que Clara había muerto en el hospital. No es difícil imaginar su final y te juro que me duele terriblemente. Aquí era una persona muy querida y, desde luego, la noticia deprimió mucho a las residentes, al punto de que perdieron interés en todo. Nos costaba trabajo lograr que se levantaran de la cama o convencerlas de que fueran al comedor. Tuvimos miedo de que enfermaran porque, en estos momentos, ¿te imaginas? Gracias a Dios no fue así. Todas están bien, aunque nerviosas y preocupadas, pero sobre todo muy irritables. Lo que nunca había sucedido, a cada rato, por cualquier cosita, discuten y se pelean. Atribuyo ese cambio de actitud al confinamiento.

Para distraerse un poco, a ellas les gustaba salir a hacer sus compras en las tiendas de por aquí cerca, pero hace más de dos meses que no van y tampoco las hemos sacado a sus paseos. Te he dicho que las monjas que atienden el internado de San Bernardino nos prestan su autobús escolar para que las llevemos al parque o a las colonias bonitas.

III

Al ver el entusiasmo con que abordaban el camión, el júbilo con que se ponían a cantar y la malicia infantil con que bromeaban, me venían a la memoria las excursiones de fin de año de mi escuela. Te confieso que para mí era más emocionante el trayecto que la llegada al sitio a donde íbamos –casi siempre a Xochimilco, Chapultepec o a Las Estacas–, porque allí todo el tiempo oíamos las advertencias de la prefecta: No se acerquen a la orilla... No se alejen... No se suban... ¡Bonito paseo!