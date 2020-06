Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Domingo 7 de junio de 2020, p. 8

A Ed Maverick no le preocupa ser el amargado . Aunque en dos años el joven originario de Chihuahua ha logrado pasar de ser un desconocido a uno de los músicos más reconocidos de su generación, Eduardo Hernández Saucedo prefiere la tranquilidad.

A los 19 años ha logrado abrirse paso en la industria gracias a las redes sociales. Su primer álbum fue un EP producido de manera independiente, Mix pa’ llorar en tu cuarto, que incluye la canción Fuentes de Ortiz, que hasta hoy contabiliza 58 millones de reproducciones en YouTube.

Gracias a su impacto en la red, Ed Maverick pudo reditar su disco de manera profesional con ayuda de una compañía discográfica. Más tarde lanzó otro álbum y antes de la crisis sanitaria, su nombre aparecía en el cartel del festival Coachella, uno de los más importantes de Estados Unidos.

Pese a todo, considera que pensar o perseguir la fama no le aportará nada. “Cuando empezó a crecer el proyecto sí sucedió como: ‘a huevo, ya tengo esto. Soy un fregón’, te lo digo de manera exagerada, pero me veo hace dos años y era un pendejo. No ha pasado mucho tiempo, pero siento que sí he aprendido un montón con esto que se llama fama”, dijo Ed Maverick en entrevista.

El dolor debe ser hablado, asegura

A Ed Maverick Le interesa más hablar sobre las emociones negativas. Esta semana publicó en plataformas digitales el tema Nos queda mucho dolor por recorrer, en el que colabora con Daniel Quién. Como en otras canciones, en ésta, Ed Maverick trata de hacer consciencia sobre el dolor como inevitable y natural. Más que difundir una idea romántica de esta circunstancia, busca que sea aceptada y hablada.