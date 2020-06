U

na guerra no declarada, en un país indeterminado, en la que participan, con ánimo de juego y arranques de violencia, un grupo de niños y adolescentes reclutados por una organización anónima para vigilar a una rehén estadunidense. Monos, segundo largometraje de ficción del realizador brasileño, de madre colombiana y padre ecuatoriano, Alejandro Landes (Cocalero, 2007; Porfirio, 2011), es una propuesta fantasiosa, con tines surrealistas, que sin plantear un escenario bélico convencional, evoca el clima de violencia sin cuartel que desde hace largo tiempo impera en muchas regiones latinoamericanas. Atendiendo a la publicidad de la película, “Monos no es la historia de nadie en particular, es la historia de muchos”. Sus protagonistas juveniles no tienen siquiera un nombre, simplemente un alias de batalla: Lobo, Rambo, Patagrande, Perro, Pitufo, Leidi, Sueca. Sus líderes no son jamás identificados como tampoco el objetivo final de sus misiones. Confinados en lo alto de una montaña, sólo reciben y acatan las órdenes de un implacable mensajero castrense que les asigna primero el cuidado de Shakira, una vaca lechera, y también evitar que la mujer secuestrada consiga darse a la fuga.

Esta primera parte de la historia transcurre de modo misterioso y errático, y lo que el director captura aquí con acierto es justamente una opresiva atmósfera de abandono. Los adolescentes se libran a los juegos y rituales de una comunidad desentendida por completo de la organización social de los adultos. Sus pares se ubican en las propuestas fantásticas de la novela El señor de las moscas (William Golding, 1954) o en el delirio fílmico pansexual de Los chicxs salvajes (Bertrand Mandico, 2017). Los amantes ya no se enamoran aquí, sencillamente se asocian , y la orientación sexual de los o las socios en turno es lo que menos importa. Cuando deciden celebrar un cumpleaños, la ingesta de hongos alucinógenos los lleva a transformar sus juegos juveniles en sádicas ceremonias para luego solazarse en una sarabanda hipnótica ejecutada en el fantasmagórico terreno montañoso por encima de las nubes. La fotografía de Jasper Wolf captura con acierto ese clima onírico, en tanto la pista sonora de la británica y ex chelista Mica Levi (Bajo la piel, Jonathan Glatzer, 2016), acentúa la sensación de irrealidad y absurdo que va apoderándose del relato.