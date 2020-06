Ana Mónica Rodríguez

Una descarga de energía y catarsis serán los tres conciertos de El cuarto del siglo, en los que Panteón Rococó prevé saturar de adrenalina el Foro Sol, luego de que tuvieron que posponerlos debido a la contingencia sanitaria. Ahora tendrán el hermoso de ánimo de disfrutar, otra vez, las presentaciones masivas .

Luego de este inusual receso, explicó Dr. Shenka, vocalista de la banda, “serán incluidas en los conciertos las canciones Si una vez y Sobreviviré (I will survive), que fueron interpretadas por Selena y Gloria Gaynor, respectivamente. Además, será un buen momento para rendir a nuestro estilo un homenaje al maestro Óscar Chávez”, quien estuvo muy cerca de los ocho integrantes de Panteón Rococó en diversas colaboraciones y falleció el pasado 30 de abril por Covid-19.

En entrevista, Dr. Shenka detalló que aunque la cuarentena cambió los planes en todos sentidos , en la agrupación la han tomado por el lado positivo, por estar en casa, relajarse, crear y preparar las presentaciones para sorprender al público que asista al recinto de Iztacalco los días 3, 4 y 5 de diciembre. El ánimo en esta serie de conciertos estará más que vivo, lo cual garantiza fechas cargadas de energía .

No obstante, ahora estamos enfocados en darle salida a este material ya cocinado que estaba pendiente y en aprovechar estos espacios de inactividad con algo que habíamos hecho desde noviembre pasado. El cambio de fechas de los conciertos nos da la pauta para incluir estos temas, los cuales no se iban a tocar porque no habían sido presentados .

Las canciones de Selena y Gaynor “son pequeños homenajes a grandes canciones; son éxitos mundiales que fueron interpretados en su mayoría por mujeres, lo cual le puso un plus maravilloso a este material, luego de que el álbum inédito Infiernos tuvo muy buena aceptación”.

Homenaje al presente

Cuando la banda grabó el sencillo que hizo famoso Gaynor, “no teníamos ni idea de lo que iba a acontecer en 2020. Después, en la selección natural de un sencillo se acomodó perfectamente al contexto que estamos viviendo; hemos estado más de dos meses en encierro y pensamos que Sobreviviré iba a dar un respiro y buena vibra a la gente, con el mensaje de seguir adelante y no bajar la guardia”.