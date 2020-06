Periódico La Jornada

El filósofo Louis Althusser (1918-1990) revela en este libro una autoentrevista inédita durante 40 años, en la que aborda las condiciones necesarias para que sea posible una política realmente de izquierda. Tras el 22 Congreso del Partido Comunista Francés, celebrado en febrero de 1976, el autor concibió esta controvertida autoentrevista en la que, alternando las consideraciones teóricas con observaciones sobre las polémicas y entretelas de la política del momento, así como sirviéndose de confesiones personales, reflexiona acerca del curso que debería seguirse a partir de entonces. Las vacas negras es, ante todo, un texto que traza un programa de actualidad sorprendente respecto de la organización de la lucha revolucionaria en un momento que ya es de reflujo. Con autorización del Grupo Editorial Akal ofrecemos a los lectores de La Jornada un fragmento del libro.

I. Presentación del autor

¿Puedes decirnos quién eres? En el Partido se hacen preguntas sobre ti. Camaradas que saben que publicas en la editorial Maspero y que no ven que los periódicos ni revistas del Partido te citen, salvo para criticarte, hasta llegan a preguntarse si eres siquiera miembro del Partido…