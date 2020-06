Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Domingo 7 de junio de 2020, p. 29

Apenas escucha su nombre, Mario Guerrero corre hacia la puerta principal. Junto a él, otras 20 personas hacen lo mismo. La mayoría usa cubrebocas, pero todos se olvidan de la sana distancia cuando el personal de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo sale con las órdenes de pago.

Se trata de los desempleados por la pandemia de Covid-19 en la Ciudad de México, que todos los días por la mañana llegan hasta la sede de la dependencia en la calzada San Antonio Abad, ya sea para registrarse o para recibir mil 500 pesos durante dos meses que otorga el gobierno capitalino como apoyo a la economía familiar.

La meta de este programa es beneficiar a 92 mil 398 personas, con 630 millones de pesos, de los cuales ya se han entregado 558 millones, es decir, en el primer semestre se han usado prácticamente la totalidad de los recursos del seguro de desempleo presupuestados para todo el año.

A la espera de su turno, don Mario –quien durante más de tres décadas se ha dedicado a lustrar calzado en el barrio San Lucas, en Iztapalapa– se arma de paciencia para recibir su ayuda, pues de su oficio en estos días no hay manera cómo obtener ingresos.