Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 7 de junio de 2020, p. 28

Con el lema la policía no me cuida y a quemar todo por Melanie y por las que ya no están , diversos colectivos y organizaciones feministas convocaron a un par de movilizaciones para exigir justicia para la adolescente, quien cayó al piso y fue golpeada por varios policías capitalinos durante la manifestación que se realizó frente a la Casa Jalisco, en Polanco el viernes.

En redes sociales, los colectivos llamaron a dos movilizaciones que en esta ocasión serán mixtas, es decir, no sólo participarán mujeres, porque se trata de protestar en contra de la represión y violencia policiaca .

La primera marcha está convocada para las 14 horas de este domingo en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la calle Liverpool 136, colonia Juárez.

La segunda será mañana a las 14 horas y la cita es en el Ángel de la Independencia; sin embargo, no se precisa el punto a finalizar en ambas, por lo que existe la posibilidad de que durante la protesta se conformen diferentes contingentes con rumbos distintos entre los que no se descarta la zona de Polanco.

Nulo interés en la juventud

Las convocantes integran colectivos feministas de Economía del Instituto Politécnico Nacional y la Preparatoria 8 que han replicado en redes sociales al colectivo Colsa, que en su propaganda incluye las siglas ACAB, acrónimo de la frase en inglés all cops are bastards.