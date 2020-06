Sólo regresamos pocos , cuenta Caballero; se desinfectó el gimnasio, eso se hará diario antes y después de trabajar, no podemos estar muchos y debemos tener distancia .

La impaciencia por volver era notoria. Dos meses confinados, sin la posibilidad de hacer sparring, algunos sin poder correr al aire libre, con los horarios alterados. Nadie –asegura Caballero– puede volver para sostener un combate demasiado exigente, hace falta tiempo para ponerse en forma.

Hasta parecía que todo era normal , confiesa; pero cuál, todo es diferente, la vida ya no es normal .

Cuando sus peleadores se enteraron que abriría de nuevo el gimnasio le llamaron de forma multitudinaria. Tuvo que contenerlos, explicarles que sólo podían reportar aquellos que están firmados en una promotora que organizará las funciones. Los demás aún deben esperar.