El español Rafael Nadal, quien buscaría el título 13 en Roland Garros, dijo que sólo competirá si hay garantías y seguridad para todos.

No veo el futuro desde un punto de vista profesional, sino desde uno médico y de salud. Si en septiembre podemos jugar en condiciones óptimas y de forma segura para los tenistas que vienen de todo el mundo y que todos puedan participar, sí, estaré allí , aseveró.

Nadal aceptaría jugar sin aficionados. Es posible, el futbol ya lo hace, pero si me preguntan si me gusta, la respuesta es no. No hay nada que remplace la presencia del público y la energía que genera , confesó.