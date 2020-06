T

e he tratado de conectar por teléfono sin conseguirlo, supuse que como cuando te conocí (con González Avelar), te presentaste como el presidente de la Asociación Mexicana de Hipocondría AC, sería totalmente explicable que en esta etapa cartujana que vivimos, tú habrías incorporado a doña Susana Distancia hasta a la comunicación telefónica. Tengo muchos comentarios guardados (entre ellos el deceso de tu adversario histórico, así se dice ahora que ya oficialmente no existen los enemigos, ¿verdad?, pero para eso te enviaré un correo cuando me ratifiques tu dirección. Por ahora sólo quiero felicitarte porque de tantas opiniones, sugerencias, rogativas, reclamos que la columneta ha publicado en los pasados 10 años, jamás autoridad alguna te ha tomado en cuenta (conste que no me refiero a la multitud, como tú nos llamas irónicamente a tus lectores).

En la década que tienes de publicar (predicar) consejos, admoniciones, rogatorias, sugerencias, opiniones y, alguna vez, críticas, el espacio oficial te ha ignorado: en el ámbito gubernamental: ni te ven, ni te oyen, menos te leen.

El lunes 11 de mayo relataste tu fallido intento para que la Medalla Belisario Domínguez le fuera otorgada a tu amigo Monsi. El lunes 18 del mismo mes lanzaste la convocatoria para que los mexicanos, todos sin diferencia, reconociéramos a los mexicanos de excepción que se habían entregado a la nobilísima tarea de ayudar a sus semejantes, más allá de su obligación laboral y compromiso profesional, en la tarea fundamental de supervivir.

La convocatoria al premio Miguel Hidalgo resulta apresurada y a destiempo. Provocadora de rispideces y malos entendidos. Resulta oportunista y promueve sentimientos y actitudes hasta ahora ausentes en el extraordinario trabajo solidario, compartido y generoso de hombres y mujeres superiores.

La clasificación de los candidatos y su jerarquización es excluyente, clasista, provoca la competencia y no la emulación. (Concepto cubano ejemplar).

¿Qué se pretende premiar?, ¿el título profesional, la especialización académica, los conocimientos, la experiencia, la antigüedad, el nombre o renombre alcanzados? O, muy en segundo término, ¿la hermandad, la abnegación, la entrega, el sacrificio de una persona que por su comportamiento cotidiano no reclama ni siquiera el reconocimiento de su actitud (que ella misma no aprecia ni registra), beneficio alguno como no sea el de ser útil a un semejante que, seguramente ve hacia arriba.