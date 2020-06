Notimex

Periódico La Jornada

Lunes 1º de junio de 2020, p. a10

La película Detrás de la montaña, del mexicano David R. Romay, participará en el festival digital We Are One Film, iniciativa sin precedente, que brinda a los espectadores fácil acceso a las obras del séptimo arte galardonadas en distintas partes del mundo.