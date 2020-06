Ericka Montaño Garfias

Periódico La Jornada

Lunes 1º de junio de 2020, p. 7

En un mundo pandémico, ¿cómo lograr que la vida sea vivible sin poner en riesgo la salud de los trabajadores, de los pobres, los migrantes, la raza negra, los ancianos? ¿Cómo hacer este mundo vivible sin seguir dañando al medio ambiente, sin poner al mercado por encima de la salud, sin que sea el capital pospandémico el que decida quién vive?

La ponencia que ofreció la filósofa Judith Butler (Cleveland, 1956) fue una pregunta constante y un llamado de alerta: “Quienes creen que la ‘salud de la economía’ es más importante que la ‘salud de la población’ siguen una receta que afirma que el lucro y la riqueza son, a fin de cuentas, más importantes que la vida humana”.

Butler, considerada una de las intelectuales más importantes de la actualidad, participó en El Aleph: Festival de Arte y Ciencia con una videoconferencia grabada, que se transmitió por diferentes redes sociales y se encuentra disponible en el canal de YouTube de Tv UNAM ( https://youtu.be/4qhh0SAcqtc ).

Factor cambio climático

El título de la conferencia es Lo que hace que la vida sea habitable (What makes for a livable life), y se inició con la pregunta: ¿Qué constituye un mundo habitable?

Son dos preguntas distintas. La primera afirma la prioridad del mundo y se pregunta cómo debe ser y cómo pueden habitarlo los seres humanos y no humanos. La segunda plantea una distinción entre vidas vivibles e invivibles. Cuando hablamos del mundo, hablamos de habitar, no sería así si habláramos de la Tierra. Quedan muchos lugares de la Tierra donde no viven seres humanos, pero el mundo es siempre un espacio y un tiempo habitado.

Qué significa vivir en un mundo vivible en medio del cambio climático. Si los humanos habitamos la Tierra sin ningún cuidado por la biodiversidad, sin detener el cambio climático, sin limitar las emisiones de carbono, estamos produciendo un mundo inhabitable. Puede que el mundo y la Tierra no sean la misma cosa, pero si la destruimos, también acabamos con nuestros mundos .

No se trata de debatir si la pandemia es una consecuencia directa del cambio climático, pero sí es importante hacer hincapié en que estamos viviendo en una pandemia mundial en condiciones de cambio climático; eso significa que nuestra relación con el aire, el agua, la comida y el resguardo que ofrece el medio ambiente, que ya se encontraba afectado en un contexto de cambio climático, se vuelve más problemática en medio de una pandemia. Son dos problemas distintos pero que se condensan y sobredeterminan en el presente pandémico .

Las medidas adoptadas, como la interrupción de viajes y la actividad económica, ha permitido un respiro a la prolongada contaminación, pero podría ser pasajero , toda vez que esas medidas no se tomaron pensando en el medio ambiente.