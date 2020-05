Si los jugadores lo aceptan, es posible. Dependerá de lo que digan los contratos, pero en principio, yo creo que no se puede dejar de pagar un contrato si estaba pactada cierta cantidad hasta terminar el torneo actual, se tendría que liquidar todo, salvo que se llegue a un acuerdo con cada uno de los integrantes del equipo , detalló.

Luego de la cancelación del torneo Clausura 2020, debido a la pandemia de coronavirus, trascendió que 10 equipos de la Liga Mx (Xolos, Querétaro, León, Pachuca, Necaxa, Atlético de San Luis, Morelia, Puebla, Atlas y Santos Laguna) planean dejar de pagar los sueldos de sus jugadores durante los meses que dure la pausa en el certamen; no obstante, el abogado indicó que dicha situación únicamente puede ocurrir con la aprobación de los futbolistas.

La suspensión total del pago de los salarios de los futbolistas es una decisión que no se puede tomar de forma unilateral. Esa acción sólo se podría llevar a cabo si existe un mutuo acuerdo entre los equipos y los jugadores , explicó Ricardo de Buen, abogado laboral y en derecho deportivo.

Estimó que los futbolistas mexicanos no se atreven a formar un sindicato “por un tema cultural, además de que todavía sienten miedo ante las posibles represalias por parte de los directivos. En otras épocas se ha logrado tener un sindicato, pero los jugadores no lo han seguido por temor, por ignorancia, etcétera, y eso ha provocado que ya no sigan funcionando.

Me parece que es muy malo, desde el punto de vista cultural, el no pensar que una organización de este tipo pueda ser buena para ambas partes, tanto para los patrones o los clubes, como para los jugadores. Cabe destacar que en los países donde hay mejores negocios en el futbol hay sindicatos muy fuertes .

Asimismo, De Buen apuntó que, de forma general, los atletas mexicanos no suelen exigir sus derechos ante las autoridades correspondientes.

“Las leyes existen y los amparan, el problema es que muchas veces los deportistas mexicanos no ejercen sus derechos como lo hacen en otras partes del mundo. La realidad es que muchos atletas no se sienten respaldados, no conocen sus derechos, y a lo mejor hay algunos temas, como una sanción, que podrían pelear a través de un juicio.