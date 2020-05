Jalisco espera que se puedan replicar en sus calles, en sus barrios y colonias, muestras de arte como en otros países donde se han alegrado balcones con ópera, las ventanas con violines y las azoteas con danza.

En su momento, el gobernador estatal, Enrique Alfaro Ramírez, informó que seguir haciendo cultura y arte en nuevos escenarios es un gran reto para Jalisco, pero confió en la creatividad de sus artistas, a quienes pidió su acompañamiento en los escenarios futuros que depare la pandemia para el sector.

Subrayó que, pese a estar viviendo momentos de reajustes presupuestales por la atención al tema sanitario, el Estado pone al alcance los creadores este fondo para solventar sus necesidades más básicas: Mi compromiso con la cultura no es nada más un asunto de discurso, soy un convencido de que no se puede transformar a una sociedad si no nos enfocamos en la cultura como medio de transformación. Hemos, invariablemente, incrementado los presupuestos a esta agenda en todas las actividades públicas que he tenido .

En la rueda de prensa donde dieron a conocer este fondo, estuvieron presentes, además del gobernador y la secretaria de Cultura, la coordinadora general estratégica, Anna Bárbara Casillas; el presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco, Daniel Suárez; el artista urbano Secreto Rebollo; la creadora y curadora Olga Alejandra Gutiérrez Cortés; la cantante y violinista Abigail Vázquez, y el actor y director de escena Aristeo Mora de Anda.