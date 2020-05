En videoconferencia, en la que dio a conocer los avances en la construcción de las líneas de Cablebús en Gustavo A. Madero e Iztapalapa, la mandataria señaló que en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se establecieron los mecanismos para que no haya una situación en la que la Federación tenga un semáforo (epidemiológico) y los estados otro.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó su respaldo a que haya un semáforo epidemiológico único durante la emergencia sanitaria por Covid-19 y concordante con las distintas entidades, para que no haya discrepancias con la Federación.

Reiteró que el semáforo se mantiene en rojo con alto riesgo de contagios, y anunció que se hará una campaña importante sobre cómo usar el cubrebocas, por qué no ir a lugares con alta concentración de personas y cómo protegerse en el transporte público, en particular en el Metro, donde se orientarán las entradas para que no haya aglomeraciones y se reforzará la medida de sana distancia.

La mandataria capitalina apuntó que para el primero de junio se está considerando abrir los parques de la ciudad, con el objetivo de que la población pueda salir a caminar o hacer ejercicio con protección y sana distancia, e indicó que en la medida en que se actúe de manera responsable más pronto se entrará al siguiente semáforo, que representa la apertura de otras actividades.