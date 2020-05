Se prevé que los servicios concesionados de transporte recuperen no más de 20 por ciento de su demanda habitual, lo que obligará a los transportistas a buscar medios alternativos de financiamiento, declaró Jesús Padilla Zenteno, presidente de la Amtm.

De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (Amtm), a raíz de la declaración de la cuarentena en la Ciudad de México por la pandemia de Covid-19, los servicios concesionados de transporte público han perdido entre 70 y 80 por ciento la demanda de usuarios, en el caso de vagonetas, microbuses, autobuses y corredores, y de 40 a 70 por ciento en el caso de Metrobús, y que dependiendo de la característica de cada ruta, la recuperación del sector podría alargarse ante el impacto que tendrá en el servicio la sana distancia mientras no exista una vacuna contra el agente infeccioso SARS-CoV-2.

Es un hecho que el transporte vive del número de pasajeros que trasladamos y eso no se va a recuperar en los siguientes meses. En tanto no exista una vacuna y esté latente el repunte de contagios, tendremos que permanecer con sana distancia dentro de las unidades , indicó Padilla Zenteno.

Tendremos que viajar separando a los usuarios en los asientos; también, colocando marcas en el piso de las unidades para señalar donde se deben parar los usuarios. Nosotros no podemos mejorar la oferta, no podemos colocar más autobuses en servicio porque implicaría que no tendríamos rentabilidad suficiente para sostener el negocio , agregó.

Junto a las nuevas medidas, como las definidas recientemente por el sistema Metrobús para garantizar la movilidad en la capital, así como la salud de usuarios y operadores, el sector continuará implementando acciones para que el servicio sea seguro y de calidad, apuntó.