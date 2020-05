Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 22 de mayo de 2020, p. 14

El gobierno federal alista su estrategia jurídica para litigar en tribunales la determinación de modificar la política en el sector eléctrico, por lo que tanto la Secretaría de Energía (Sener) como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya recibieron instrucciones para defender nuestra decisión de que no haya privilegios para las empresas , afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante, abrió la puerta al diálogo con los inconformes, sobre la base del interés nacional.

“No se suspende, no se cancela ningún contrato, no hay expropiaciones, no hay estatismo, no hay nacionalización de la industria eléctrica –como hizo el presidente Adolfo López Mateos–, se busca que no haya corrupción. Porque pagar sobreprecios por la energía eléctrica significa que los consumidores deban erogar más por el consumo de luz”, subrayó.

Las condiciones en que se acordaron estos contratos leoninos derivaron del influyentismo, toda vez que se pactaron mediante componendas entre particulares y funcionarios públicos para fijar la compra de electricidad a precios elevadísimos, con subsidio; incluso se pretendía destruir la CFE, cerrar sus plantas o subutilizarlas , dijo.