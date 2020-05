Bertha Teresa Ramírez y Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de mayo de 2020, p. 31

Jesús Urbán Puerto, uno de los dos trabajadores del Metro despedidos el pasado lunes, padece Covid-19, mientras su compañero, Héctor Homero Zavala Zavala, está en espera de los resultados de su prueba tras presentar síntomas de la enfermedad, situación de la cual tenía conocimiento la dirección del Sistema de Transporte Colectivo (STC) cuando determinó separarlos de sus cargos, denunciaron los afectados.

Ayer, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que pidió a la directora del Metro, Florencia Serranía Soto, reconsiderar el despido de los también dirigentes del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, quienes en días pasados denunciaron diversas irregularidades en el organismo.

Urbán Puerto se encuentra en aislamiento en su domicilio, luego de que el 9 de mayo se le informó que dio positivo en la prueba de SARS-Cov-2 que le realizó el laboratorio Olab Diagnósticos Médicos por parte de los servicios médicos del STC, en medio de lo cual el Metro dio a conocer la rescisión de su contrato, denunció el afectado.

Relató que la Dirección de Personal del organismo le indicó que “no me preocupara, que en el trabajo todo estaba cubierto y que íbamos a esperar el término de la emergencia para saber cuándo me iba a presentar a trabajar, y hoy me entero que estoy dado de baja.