Con Hitchcock trabajó en Topaz (1969), pero pese a aparecer en el thriller de espionaje su carrera en Hollywood no despegó. Con Marco Ferreri hizo La gran comilona (1973), con Luis García Berlanga París-Tombuctú (1999) y con Nanni Moretti Habemus Papam (2011), en la que encarnó a un papa melancólico que sueña con volverse anónimo en las calles de Roma; su último gran papel en el festival de Cannes.

Me da lo mismo (...) hacer cosas no comerciales, peligrosas , declaró en una ocasión a la revista especializada Cahiers du Cinéma. Prefiero los prototipos a las series .

Filmó no sólo con Buñuel (Diario de una camarera), sino con Claude Sautet, Jean Renoir, Alain Resnais, Jean-Pierre Melville, Jean-Luc Godard, Agnés Vardà y Alfred Hitchcock, sin olvidar su trabajo con los jóvenes realizadores antes de lanzarse en la dirección, con 70 años.

Su familia confirmó este lunes a la prensa francesa el deceso, ocurrido la semana pasada, pero no proporcionó la causa.

En 1945, entonces de 20 años, conoció a Jean-Paul Sartre y a Buñuel, así como a otros cineastas.

La mayor parte de su carrera la realizó en Francia, pero también filmó en Italia y actuó junto a las actrices más cotizadas de la época, incluidas Catherine Deneuve y Romy Schneider.

Sin embargo, su imagen de seductor dejó paso a otros perfiles, más desenfrenados, como el de un homosexual suicida en La gran comilona, que escandalizó en Cannes por sus escenas escatológicas y de orgías.

Su carácter antiestrella lo llevó a participar en películas de cine de autor bajo la dirección de Leos Carax, Jean-Claude Brisseau y Jacques Doillon.

Se casó tres veces: una con Éléonore Hirt, luego con la cantante Juliette Gréco y finalmente con Ludivine Clerc, con quien permaneció el resto de su vida. Tuvo una hija, Anne-Cordélia, de su primer matrimonio.

Comprometido con la izquierda hasta el final

Se enroló en el Partido Comunista, compromiso con la izquierda que perduró hasta el final, incluso públicamente, apoyando, por ejemplo, a candidatos presidenciales como el socialista François Mitterrand, en 1981.

Si pienso en todos los monstruos que he interpretado, todos estos abismos repugnantes que dan miedo... creo que debe ser para mí una manera de revelar mis secretos , había afirmado.

Uno de los actores fetiches de Buñuel, Piccioli protagonizó junto a Deneuve el clásico de 1967 Bella de día y en la ganadora del Óscar a la mejor película extranjera El discreto encanto de la burguesía, de 1972.

Entre otros galardones, fue reconocido con el premio al mejor actor en Cannes por Salto en el vacío (1980) y recibió el Oso de Plata a la mejor interpretación masculina por Strange affair.

En el teatro, fue dirigido también por grandes nombres, como Peter Brook, Patrice Chéreau y Luc Bondy.

Discreto sobre su vida privada, Piccoli se confesó a los 90 años en un libro de entrevistas con Gilles Jacob, su amigo y ex presidente del festival de Cannes.