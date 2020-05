E

n los países donde el confinamiento era ley, el momento esperado con más impaciencia por sus habitantes, constreñidos a encerrarse en casa, fue la fecha de liberación: la del desconfinamiento. En Francia, los medios de comunicación siguieron con atención este instante vuelto casi histórico. Justo antes de medianoche, micrófonos de radio y cámaras de televisión registraron actitudes y conductas de la gente contando los últimos segundos que faltaban para terminar el encierro y salir en libertad cuanto se antoje.

¡Oh, sorpresa! El suceso histórico que se produjo no había sido previsto por ninguno de los aguerridos periodistas ni por expertos observadores, sociólogos o historiadores. La imagen más difundida en las pantallas de televisión fue: ¡un salón de belleza! En este lugar, devenido histórico, sacralizado de súbito, a las 12 de la noche en punto, un cliente se instaló para aprovechar desde el primer segundo su nueva libertad y satisfacer la más urgente de sus voluntades: la de cortarse el cabello. ¿Cuál historiador habría podido prever tal acontecimiento?