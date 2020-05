A decir de los docentes, el 13 de mayo el gobierno mexiquense debió haber depositado 9 mil pesos por plaza; sin embargo, el pago llegó incompleto ya que sólo les depositaron 5 mil 600 pesos, además de que el bono no había llegado a los más de 120 mil profesores agremiados al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México.

También manifestaron su molestia en los cursos en línea sobre clases a distancia, que opera en vivo y que fueron desactivados ayer.

El gobierno estatal emitió un comunicado en el que aclaró que “recibirán una gratificación adicional a su sueldo base, –el cual no ha tenido reducciones ni retrasos en su entrega–; el monto es equiparable al determinado por el gobierno federal”.