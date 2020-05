C

on el aparente fin de desviar la investigación que ya tiene en marcha la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social se sacó de la manga una historia increíble: le devolvieron los ventiladores pulmonares a la empresa Ciber Robotics Solutions, de la que aparece como responsable León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director general de la CFE. Este comunicado del IMSS es memorable por cuanto muestra que la chapucería es un mal inextinguible y pasa de un gobierno a otro aunque sean de signos distintos: Respecto de la información sobre la compra de ventiladores por el órgano de operación administrativa desconcentrada de Hidalgo, el IMSS informa: Derivado de la revisión técnica de los equipos, se determinó que no reúnen los requerimientos y características técnicas-funcionales acordadas en el contrato. Por lo anterior, el pasado día 8 de mayo se levantó el acta administrativa para la devolución de estos equipos, los que ya fueron entregados al proveedor. Al momento no se ha erogado ningún recurso por este contrato. El Instituto Mexicano del Seguro Social reafirma su compromiso con la transparencia en cada uno de sus procesos de adquisición y asegura que por ningún modo dará pie a actos de corrupción . Desde que el negocio se hizo público, era evidente que tratarían de darle una salida aparentemente lícita, lo cual no era imposible, aun si no se hubieran devuelto los equipos. No se trata de un problema legal, sino de moral pública. Con frecuencia el presidente López Obrador cita la Cartilla Moral del filósofo Alfonso Reyes. Este libro es un tratado sobre el respeto: el respeto que el ciudadano debe a su familia, a la ley, a su comunidad. La familia Bartlett ha faltado al respeto a la ley y la sociedad. Hizo un negocio millonario con equipo médico –aunque haya sido deshecho– cuando el pueblo mexicano llora a sus muertos. Anoche, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, escribió este mensaje en Twitter: No habrá impunidad en el caso de los 20 ventiladores del IMSS Hidalgo. Avanzan nuestras investigaciones y los responsables serán sancionados. No fallaremos a nuestra responsabilidad histórica con la 4a. Transformación .

Club Premier apoya a Aeroméxico

En esta crisis las aerolíneas no serán rescatadas con dinero de los contribuyentes. Así que Aeroméxico buscó financiamiento privado y recibirá un apoyo de 100 millones de dólares de PLM Premier, propietario y operador del programa de lealtad Club Premier. PLM le otorgará un préstamo de 50 millones de dólares y la compra anticipada de boletos por otros 50 millones de dólares, reveló la aerolínea en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Aeroméxico sufrió una caída de 91.1 por ciento en el pasaje desde que comenzó la crisis sanitaria.