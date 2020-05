Demanda a FGR actuar contra Martín Bringas

l editorial de La Jornada de ayer da cuenta perfecta de la ambición truculenta de Martín Bringas, cuya familia ostenta una fortuna de ¡3 mil 200 millones de dólares!, al invitar públicamente a que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje su cargo este primero de diciembre. Martín Bringas se coloca al frente de un movimiento golpista, desdeñando la voluntad de 30 millones de mexicanos que optaron por el Presidente por un periodo de seis años, no menos. Además, Martín Bringas se coloca al invitar públicamente en un posible autor típico, al cometer diversas modalidades del delito de sedición (artículo 130, primero y segundo párrafos en conexión con el 132 fracción III, 141, 142 y 164 bis), cuyas penas llegan hasta 15 años de prisión y pérdida de derechos políticos hasta por 10 años. La invitación de Martín Bringas no tiene nada que ver con la libertad de expresión, es una transgresión a la voluntad de millones de mexicanos, a su legítimo derecho a decidir por quien votó. Por ello, la FGR debe intervenir de inmediato.

José Lavanderos

Contra dos pandemias

El país está en un momento complicado, dramático, atacado por dos pandemias con graves problemas para la mayor parte de la población: una sanitaria, por el Covid 19, y otra política, promovida por la derecha y la oligarquía derrotadas en julio de 2018. El gobierno está haciendo esfuerzos por combatir ambas y respecto a la primera todo indica que está bajo control, sin dejar de lamentarse las pérdidas humanas, y sobre la segunda, tomando medidas con base en programas sociales, combate a la corrupción, austeridad, créditos e inversión en sus programas prioritarios, cobrar impuestos a los grandes capitales, no contratar deuda para rescatarlos, importante, pero insuficiente para avanzar el proyecto antineoliberal. En los hechos, la estructura económica del país se mueve poco y hay que ir por medidas que permitan influir no sólo en la distribución del dinero del presupuesto, sino de las oportunidades de generar riqueza a manera de que la plusvalía que resulte sea apropiada por quienes la producen, los trabajadores.

Es muy grave que seis personas tengan más riqueza que la mitad de la población y que la desigualdad sea 38 veces más alta que el promedio mundial o que los bancos se queden con 60 ciento de las ganancias de las Afore. El maestro Bernardo Bátiz en su artículo del lunes da en el clavo, dice: la batalla de hoy está en el campo de la economía , recuerda el cooperativismo y termina de manera contundente: o se mantiene el sistema anterior injusto o se dan pasos firmes hacia una economía solidaria . Esta es la hora y ese es el camino

Benito Mirón Lince

